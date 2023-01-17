Відзначається, що питання з передачею далекобійних ракет Києву не вирішене.

У Вашингтоні заявили, що їм необхідно подумати щодо передачі України далекобійних ракетах. Йшлося про передачу Києву танків Abrams.

"Щодо далекобійних ракет: ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній (ракеті - УНІАН) - це корисно. Є потреба добивати далі за лінію фронту і, не вдаючись у Деталі, я скажу, що ми визнаємо цю потребу в нинішній фазі і нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик, але я не буду вирішувати заздалегідь, що за система це може бути", - заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

При цьому повідомляється, що танки Abrams - це дуже дорога техніка, яку складно обслуговувати.

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"Немає ясності щодо того, чи найкраща це відповідь на виклики, тому ми продовжимо дивитися на те, які важкі машини, включаючи танки, є сенс надати вчасно і в необхідній кількості, а також щоб забезпечити їх підтримку для України", - підсумував заступник голови Пентагону.

Далекобійні ракети для України - що відомо

Україна вже не перший місяць веде переговори з США про постачання далекобійної зброї. Поки що США не дають ЗСУ ракети ATACMS для HIMARS. Справа в розбіжностях з приводу ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

Politico повідомляє, що під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський повторно мав попросити надати Україні ракети ATACMS з дальністю польоту до 300 кілометрів.

При цьому представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ATACMS могли б стати стримуючим фактором для Росії.

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