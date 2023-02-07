Незрозуміло, чи всі 187 Leopard 1 в кінцевому підсумку будуть боєздатними, чи багато машин доведеться використовувати як запасні частини.

Бундестаг "дав зелене світло" на реекспорт 187 бойових танків Leopard 1 для потреб ЗСУ.

Згідно з джерелами Business Insider, офіційні дані уряд опублікує вже у вівторок. Однак найближчими тижнями політики ще обговорюватимуть питання фінансування ремонту старої техніки.

Крім того, в урядових колах ФРН поки говорять, що зможуть відправити Україні перші Leopard 1 не раніше середини цього року.

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Також незрозуміло, чи всі 187 Leopard 1 в кінцевому підсумку будуть боєздатними, чи багато машин доведеться використовувати як запасні частини.

ОНОВЛЕНО 18:30. Водночас SPIEGEL пише про 178 Leopard, схвалених Федеральною радою безпеки Німеччини для передачі Україні.

Відправка Україні німецьких танків - що відомо

Танки Leopard 1, як і танки Leopard 2, у будь-якому випадку прийдуть запізно для оборони від весняного наступу російських військових, вважають експерти.

Німеччина занадто довго вагалася з постачанням бойових танків і, таким чином, мало допомогла Україні з точки зору політичної стратегії.

На Заході вважають, що наступні шість місяців будуть критичними у російсько-українській війні і визначать, чи піде Путін на переговори.

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