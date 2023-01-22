Бундесвер може передати Україні танки моделі Leopard 2A5.

У розпорядженні Німеччини є 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій. З цієї кількості Німечична, можливо, передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Німецьке видання Der Spiegel отримало з власних джерел перелік усіх наявних у Німеччини моделей танків Leopard 2. Його було складено ще на початку літа 2022 року.

Зазначається, що всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2. З них 99 танків у травні минулого року перебували в ремонті, а один – був списаний.

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"У списку на вкладці "Інвентар військ" є 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 та 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V", – пише видання.

Джерела журналістів повідомили, що цей перелік також містить інформацію про те, які моделі танків підходять для доставки в Україну. Видання припускає, що Бундесвер може передати 19 танков Leopard 2A5.

Наразі ці танки використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії. За словами військових, вони можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях.

Надання Україні танків Leopard 2

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") 20 січня західні союзники не змогли одностайно ухвалити рішення про передачу Києву танків Leopard 2. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у антиросійської коаліції немає одностайної думки.

У Бундестазі розчаровані тим, що під час "Рамштайну" політики не ухвалили рішення щодо передачі Україні танків Leopard 2. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман наголосила, що Берлін має щонайменше дозволити іншим країнам передавати німецькі танки Україні.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких танках Leopard 2, хоч оголошень про їх надання ще не було.

Водночас представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що танки Leopard будуть в Україні, але публічна подача цього рішення все ще дискутується.

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