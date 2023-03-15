Крім того, Україна отримає нову партію бронетранспортерів M113.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її держава надасть Україні ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести, обіцяних раніше. Перші танки мають надійти вже у "найближчному майбутньому".

Таку заяву іспанська міністерка зробила за підсумками засідання "Рамштайн-10", повідомляє видання El Espanol. За її словами зараз Leopard 2, що були обіцяні раніше, ще перебувають на ремонті на підприємствах оборонної промисловості в Севільї.

Крім того, Роблес анонсувала передачу Україні нової партії броньованих машин M113. Ці гусеничні бронетранспортери спеціалізуються на перевезенні бойових підрозділів.

Відео дня

Танки для України

15 березня 2023 року стало відомо, що Швеція надасть Україні 10 танків Leopard 2. Цю інформацію повідомив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками засідання "Рамштайн-10".

Остін також зазначив, що передати танки Україні планують 9 країн. Йдеться про понад 150 одиниць Leopard 2.

Крім того, Франція планує збільшити кількість легких танків AMX-10RC, які передасть Україні, вдвічі.

Вас також можуть зацікавити новини: