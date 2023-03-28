Країна обіцяє й надалі підтримувати український опір незаконному вторгненню Росії.

Україна вже отримала від Португалії обіцяні три бойові танки Leopard 2A6

Як повідомляє міністерство національної оборони Португалії у Twitter, танки вже перетнули кордон та перебувають на території України.

"Три танки Leopard 2A6, безоплатно надані Португалією, вже перебувають в Україні", – йдеться в повідомленні.

Також в оборонному відомстві запевнили, що Португалія продовжить підтримувати "український опір незаконному вторгненню Росії".

"Леопарди" вже в Україні

14 лютого відбулося нове засідання у форматі "Рамштайн" щодо допомоги Україні у протистоянні з РФ. Після засідання очільник Міноборони США Ллойд Остін повідомив, що в питанні надання Києву танків Leopard співпрацюють вісім держав: Німеччина, Польща, Португалія, Канада, Іспанія, Данія, Нідерланди й Норвегія.

27 березня видання Der Spiegel повідомило, що 18 німецьких танків вже перебувають на території України, однак офіційного підтвердження цієї інформації не було. Сьогодні ж міністр оборони країни підтвердив, що танки вже в Україні. Очікуються постачання від інших країн танкової коаліції.

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