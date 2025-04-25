Трамп оголосить про пакет поставок зброї під час візиту до Саудівської Аравії в травні.

Сполучені Штати готові запропонувати Саудівській Аравії пакет поставок зброї на суму понад 100 мільярдів доларів. Як пише Reuters, посилаючись на свої джерела, про це буде оголошено під час візиту президента США Дональда Трампа в травні.

Джерела зазначають, що Lockheed Martin може постачати низку сучасних систем озброєння, включно з транспортними літаками C-130, а також постачатиме ракети і радари. Також у поставках братимуть участь RTX Corp (раніше Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman і General Atomics.

При цьому, як пише Reuters, невідомо, скільки з пропонованих угод будуть новими, оскільки багато з них перебуває в розробці вже деякий час. Зокрема, за останні 12 місяців у центрі уваги опинилася угода на 20 мільярдів доларів щодо безпілотників типу MQ-9B SeaGuardian компанії General Atomics.

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Джерела також повідомили, що угоду Lockheed щодо літака F-35, яку, як повідомляється, Саудівська Аравія домагалася роками, може бути обговорено під час візиту Трампа, хоча підписання її малоймовірне.

США вже давно постачають Саудівській Аравії зброю. У 2017 році Трамп запропонував королівству близько 110 мільярдів доларів продажів. Однак станом на 2018 рік було ініційовано продажів на суму лише 14,5 мільярдів доларів, і Конгрес почав ставити під сумнів ці угоди після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

У 2021 році за Джо Байдена Конгрес запровадив заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії через убивство Хашоггі та для чинення тиску на королівство з метою згорнути війну в Ємені.

Адміністрація Байдена почала пом'якшувати свою позицію щодо Саудівської Аравії 2022 року після того, як вторгнення Росії в Україну вплинуло на світові поставки нафти. Заборону на продаж наступальної зброї було знято 2024 року, оскільки Вашингтон тісніше співпрацював з Ер-Ріядом після атаки ХАМАС 7 жовтня, щоб розробити план для післявоєнної Гази.

Саудівська Аравія - новини

На початку квітня президент США Дональд Трамп підтвердив свою майбутню поїздку до Саудівської Аравії, а також анонсував візити до кількох інших країн. За словами американського президента, крім Саудівської Аравії, він відвідає ще Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше Трамп визнав малоймовірною можливість зустрічі з Путіним під час візиту до Саудівської Аравії, заявивши, що, найімовірніше, зустрінеться з ним після поїздки.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії відбулися вже два раунди переговорів між Україною та США з приводу завершення війни.

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