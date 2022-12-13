Перевага росіян у снарядах суттєво знизилась.

Українські військові на сході фіксують виснаження у противника запасів боєприпасів 122 та 152 мм, які він змушений вже доставляти з віддалених регіонів.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий, найгарячішою точкою східного фронту залишається Бахмут, де фіксується найбільша інтенсивність ударів ворога.

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і навіть змінили тактику, проте їм це не вдається.

Відео дня

"ЗС України змушують противника змінювати тактику. Найманці з досвідом з ПВК "Вагнер" навчають новоприбулих базових елементів тактики бою, як використовувати місцевість, погоду. Але казати, що вони повністю перейшли на якусь тактику, яка може переломити хід подій, я б не став. Їм не вдається найголовніше — системно прорвати нашу оборону", - розповів Череватий.

Він додав, що перевага ворога в снарядах суттєво знизилась.

"Якщо враховувати точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Водночас наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми та засоби ураження. Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням новішої техніки стали більш результативними", - підкреслив Череватий.

Дефіцит озброєння у Росії

За підрахунком військового експерта Івана Киричевського, ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків. Армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості.

У боях проти ЗСУ ворог втратив і понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості.

За словами Киричевського, Кремль не зміг налагодити переведення ВПК на "воєнні рейки", що вилилось у зростання дефіциту озброєння для загарбників. А друга хвиля мобілізації лише це посилить, вважає аналітик.

Згідно з прогнозами західних аналітиків, до початку 2023 року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

Водночас західні ЗМІ констатують, що Росія продовжує виробляти високоточну зброю попри накладені санкції. Наразі невідомо, чи закуповує Москва технології в обхід існуючих обмежень, чи поповнила арсенали заздалегідь напередодні вторгнення 24 лютого.

Окремо відомо про військову підтримку Путіна Північною Кореєю та поглибленням співпраці Кремля з іранським режимом.

Вас також можуть зацікавити новини: