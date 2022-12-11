Для мобілізованих просто не знайдеться зброї.

Росія готує другу хвилю мобілізації, але забезпечити "мобіків" зброєю буде важко – Путін не перевів "оборонку" на "військові рейки".

Як пише у Facebook аналітик Defense Express Іван Киричевський, ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків. Армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості.

Щоб поповнити знищене, Міноборони РФ хотіло відновити виробництво БМП-1 і БМП-2 на "Курганмашзаводі", але керівництво заводу "вперлось", пише Киричевський. "Тому в підсумку "Курганмашзавод" продовжує виконувати контракт на специфічно проблемні БМП-3 та "освоює бюджет" на проекті легкого танка "Спрут-СДМ", для якого з якогось дива продовжують креслити навіть "програмовані" боєприпаси", - пояснює аналітик.

Відео дня

Понад те, в боях проти ЗСУ армія РФ втратила понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості.

"У цій війні росіяни уже пішли на такі кроки, як то "реанімація" гаубиць Д-1 часів Другої світової, розконсервація крупнокаліберних САУ типів "Пион" і "Тюльпан" та зняття із зберігання САУ 2С5 "Гиацинт". Але навіть при таких кроках максимум, який вдавалось накопичити оркам на фронті – це до 1500 "стволів" усіх типів. Можливо, ворог при цьому сподівається на глибину своїх запасів снарядів калібру 152-мм. Але ж снарядні арсенали у росіян теж не бездонні", - зазначає Киричевський.

За словами аналітика, навіть на мобілізаційне виробництво стрілецької зброї росіяни виявились організаційно неспроможними. Не очікує аналітик й поставок РФ від Ірану зброї у промислових масштабах, враховуючи, що армія Ірану не налічує навіть півмільйона осіб.

"Росіяни зараз не у тій "ресурсній базі", щоб наступати хоча б "в стилі літа 2022 року", навіть поєднання "артилерія + піхота+ залишки бронетехніки" під Бахмутом не дає їм бажаного результату. Росіяни згаяли час, не провели "перевід промисловості на військові рейки". І це зволікання стане одним із важливих факторів, що приведе до перемоги України на полі бою", - пише Киричевський.

Війна в Україні взимку - прогнози

Американська розвідка прогнозує зниження темпів боїв у зимовий період. За словами директора Національної розвідки США Авріл Хейнс, і українські, і російські військові спробують провести переоснащення і поповнити запаси для підготовки до контрнаступу після зими.

Також у США вважають, що Росія зосередиться на ударах по критичній інфраструктурі, щоб "заморозити" Україну і підірвати "бойовий дух" в тилу.

Навпаки, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає одну важливу перевагу ЗСУ перед ЗС РФ - обмундирування. Українське командування це може використати, заплутавши ворога.

Разом з тим, як пише The Guardian, підвезення боєприпасів на передову сповільниться через погодні умови.

Скептичні настрої не підірвали військову підтримку Заходом України. На сьомому засіданні "Рамштайну" було ухвалено рішення допомогти ЗСУ зі зброєю, щоб "не зменшувати темпи" у наступах.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащена, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

Вас також можуть зацікавити новини: