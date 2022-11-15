Україна має бути готовою до активної оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні необхідно посилити протиповітряну та протиракетну оборону і збільшити кількість артилерії.

Як зазначив глава Міноборони, зазнавши поразки на полі бою, Росія намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні. У звʼязку з цим Україна потребує додаткової підтримки від партнерів.

Міністр наголосив, що з наближенням зими Росія атакує енергетичну інфраструктуру по всій території країни. Мета російських окупантів – викликати нову хвилю мільйонів біженців.

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"Українська армія завершує деокупацію правого берега Дніпра. Звільнила Херсон, близько 200 міст і сіл. Це результат не лише стратегії українського військового командування, це й спільна з нашими партнерами перемога", - додав Резніков.

Він зазначив, що для покращення спроможностей протиповітряної оборони Україні необхідно збільшити кількість IRIS-T та NASAMS, отримати системи HAWK і Crotale в достатній кількості, прийняти та виконати рішення по SAMP-Т, а також отримати розвідувальні та бойові БПЛА та захист від безпілотників.

Крім цього, Україні потрібно збільшити кількість артилерії, забезпечити стабільне постачання боєприпасів, а також сформувати та ввести боєздатні резерви.

"Ми маємо бути готовими до активної оборони та накопичити резерви на зиму", – резюмував Резніков.

Військова допомога Україні

10 листопада 2022 року радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що США оголосять про новий пакет допомоги для України. Він зазначив, що ця допомога доповнить інші пожертви систем ППО, про які оголошували партнери і союзники США.

Крім того, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що Україна вже отримала 8 млрд євро на військову допомогу від Євросоюзу і окремо від країн-членів ЄС.

Раніше повідомлялося, що Швеція погодила оновлену оборонну політику. В її рамках скандинавська держава буде "активніше" відправляти військову допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

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