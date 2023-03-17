Зараз в армії Бельгії 400 автомобілів Volvo, від яких країна планує відмовитися.

Бельгія відправить в Україну 240 військових вантажівок марки Volvo. Перші машини відправлять вже наступного тижня.

Як пише De Standaard, зараз в армії Бельгії 400 автомобілів Volvo. Країна планує від них відмовитися в 2023 році і більшість з цих військових вантажівок передадуть Україні.

Зазначається, що деякі автомобілі оснащені кранами і евакуаторами. З вантажівками передадуть запасні частини та інструкції по їх використанню.

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При цьому видання пише, що ідея про те, що так Бельгія позбавляється від "старого мотлоху", не відповідає дійсності. Неназване джерело пояснило, що перед прийняттям рішення про передачу Україні цих вантажівок відбулася консультація з українською стороною з приводу доцільності такої допомоги.

"Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі з оборони України. Українцям не поставляється нічого з того, що вони самі не попросили б. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя", – додав він.

Війна в Україні: допомога від Бельгії

На початку лютого 2023 року стало відомо, що Бельгія планує передати Україні танки Leopard 1, які були зняті з озброєння і продані приватному підприємцю. Бізнесмен готовий їх продати, але називає куди більшу ціну, ніж та, за яку він ці танки купив.

Раніше повідомлялося, що Бельгія оголосила про передачу найбільшого з початку російського вторгнення пакету допомоги. Туди увійшли також ракети для комплексів NASAMS.

У листопаді минулого року уряд країни затвердив новий пакет військової допомоги Україні. Туди повинні були увійти, серед іншого, мобільні лабораторії і підводні безпілотники.

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