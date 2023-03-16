Також Стокгольм надішле нашій державі 10 танків Leopard 2, 50 бойових броньованих машин, системи ППО та протитанкову зброю.

Уряд Швеції готовий передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer і 10 танків Leopard 2.

Як пише Dagens Industri, про це йдеться в поправках до бюджету, які шведський уряд представив сьогодні парламенту країни.

"САУ Archer дадуть українцям можливість знищити російські артилерійські системи", - каже міністр оборони Пол Йонсон.

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Разом вісім САУ і 10 танків оцінюють у трохи більше шести мільярдів крон. Це гроші, які Збройні сили мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб замінити цю техніку.

Archer - самохідна артилерійська установка з восьмиметровими гарматними стволами, встановлена ​​на вантажівках. Вона здатна швидко пересуватися, швидко стріляти, і він має велику точність.

За дальністю стрільби Archer не може конкурувати з американською реактивною артилерійською системою Himars. Але, за словами міністра оборони Йонсона, Archer є хорошим доповненням до Himars і використовуватиметься в першу чергу для знищення ворожої артилерії.

"Можна сказати, що система Archer - це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Унікальністю Archer є саме здатність завдавати надзвичайно глибоких ударів по артилерії противника", - каже він.

Однак пройде кілька місяців, перш ніж Україна зможе почати використовувати Archer у польових умовах. Будуть встановлені комп'ютери керування вогнем, проводитимуться навчаня українських військових і буде створено "логістичний хаб" поблизу України для обслуговування та ремонту.

Оцінюється, що Україна зможе використовувати на полі бою шість із восьми одиниць одночасно, оскільки дві потрібно тримати в резерві, щоб мати можливість, наприклад, підібрати запчастини.

У додаткових поправках до бюджету уряд також просить дозволити продати Великій Британії 14 одиниць Archer. Ця угода, за словами Йонсона, дала британцям можливість відправити в Україну власну артилерійську систему AS-90.

Archer має замінити віддані AS-90, поки Британія не розробить нову артилерійську систему на майбутнє.

Зараз Швеція та Велика Британія націлені на співпрацю щодо "логістичного хабу" для системи Archer, який буде створено поблизу України.

Швеція має 48 одиниць Archer, із яких 24 використовуються збройними силами країни. Інші 24 знаходяться на зберіганні.

Окрім 8 Archer і 10 танків Leopard 2, Швеція вирішила підтримати Україну 50 бойовими броньованими машинами, системами ППО та протитанковою зброєю.

САУ Archer для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у січні Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки Archer і протитанкова зброю. Тоді точна кількість САУ, які Стокгольм надасть Україні, була невідома.

У лютому прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розповів, коли Україна отримає шведські артилерійські установки "Archer". Міністр оборони Швеції Пол Йонсон тоді також заявив, що Стокгольм готовий відправити в Україну частину танків Leopard, які є в них на озброєнні. Всього у країни 120 таких бойових машин.

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