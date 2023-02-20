Він закликав використовувати те, що вже є у союзників.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україні потрібно терміново передати боєприпаси.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки він підкреслив, що союзники занадто багато часу приділяють прийняттю рішень по бойових танках для України, в той час як ситуація з боєприпасами стала жахливою, пише CNN.

"Не плутайте короткострокові цілі з середньостроковими. Короткострокові, дуже короткострокові, більше боєприпасів для України. Українцям багато оплесків і мало боєприпасів. Це парадокс. Їм потрібно менше оплесків і краще постачати зброю", - сказав він.

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За словами Борреля, питання з боєприпасами необхідно вирішити протягом декількох тижнів. "Українці воюють, платять найвищою ціною - своїми життями, але ця війна відбувається на європейській землі, зачіпає нас і має глобальні наслідки в усьому світі, що також впливає на нашу безпеку", - додав віце-президент Єврокомісії.

ЄС зволікає з наданням військової допомоги Україні, а майбутні поставки не можуть здійснюватися через спільні закупівлі, оскільки вони вимагають занадто багато часу, зазначив Боррель. "Ми повинні використовувати те, що маємо", - додав він.

Боєприпаси для ЗСУ

За даними Financial Times, українська армія щодня здійснює понад 5 тисяч артвистрілів. У збройової компанії Nammo підрахували, що це дорівнює річному замовленню невеликої країни в мирний час.

Тиждень тому Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні виснажує їхні запаси боєприпасів. Він закликав нарощувати їх виробництво і потужності.

У Сполучених Штатах Америки сказали, що союзники України щодня докладають зусиль для пошуку та виготовлення необхідних боєприпасів.

Днями стало відомо, з ким США уклали контракти на виробництво артилерійських боєприпасів для ЗСУ.

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