Це дозволить на далеких підступах знищувати ресурси країни-агресора.

Збройним силам України зараз потрібні далекобійні ракети Taurus та АTACMS, щоб пришвидшити контрнаступ. Вони дозволять зменшили бойові можливості окупаційних військ та зберегти більше життів наших захисників.

"Далекобійні ракети для України зараз - це різке зменшення бойових можливостей Росії. Це активне знищення резервів і ресурсів Росії на далеких підступах. Це руйнування тилової логістики - складської, транспортної, паливної", - написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, постачання далекобійних ракет пришвидшить наступальні операції Силам оборони.

Відео дня

"А головне, це деескалація. Саме це і є актуальною… дипломатією. Україні потрібні Taurus (Німеччина) та АTACMS (США)", - наголосив посадовець.

Taurus для України

Як повідомляв УНІАН, Україна ще навесні надіслала офіційний запит до Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus. Опозиційні депутати в Бундестазі також підтримують цю ідею і просили уряд Шольца погодитись.

13 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus.

Водночас за даними німецьких ЗМІ, Берлін обговорює з Вашингтоном можливість передачі далекобійних боєприпасів. На думку журналісті, це може призвести до одночасного постачання Києву німецьких Taurus і американських ATACMS.

Вас також можуть зацікавити новини: