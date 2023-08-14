Олексій Макєєв висловився про можливе обмеження дальності Taurus для України.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв виступив проти обмеження дальності ракет Taurus у разі їх передачі Силам оборони України.

Він написав у Twitter, що технічне обмеження радіусу дії Taurus рівносильно забороні футболістам національної збірної виходити на чужу половину поля або бити пенальті.

"Які порівняння ви можете придумати? Тільки неправильні відповіді", - додав дипломат.

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Можлива передача ракет Taurus Україні - деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не готовий до передачі Україні німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus. Коментуючи інформацію про передачу цих ракет Україні Шольц заявив, що Берлін продовжить "дуже ретельно зважувати кожне окреме рішення, щоб побачити, що можливо, що має сенс, яким може бути наш внесок".

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в черговий раз нагадав про важливість німецьких ракет Taurus для ЗСУ і підкреслив, що Берлін даремно побоюється ескалації і утримується від допомоги.

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