У новорічну ніч у небі над Україною було знищено 44 ворожих дронів Shahed, сьогодні – 39.

Масовані атаки росіян дронами-камікадзе Shahed виснажують українську систему протиповітряної оборони, що посилює необхідність у додатковому постачанні озброєння, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, мета масового запуску дронів Shahed - виснажити українську систему ППО, завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури та бойовому духу українців.

"Виснажується система протиповітряної оборони, витрачаються і зенітні ракети, й інші засоби. Техніка не вічна і потребує ремонту. Дедалі більше залучається західного озброєння, яке вже давно опанували наші воїни, але все таки його мало і треба більше", - сказав він.

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Ігнат зазначив, що Сили оборони не мають достовірних даних про кількість дронів-камікадзе Shahed, які залишились у Росії. Проте, на його думку, якщо росіяни використовують безпілотники у такій кількості, то переконані, що їх поставки продовжуватимуться.

"Умовно, якщо ми говоримо про 250 БпЛА, то понад 100 дійсно знищено протиповітряною обороною. Скільки ще залишилось і скільки ще довезли - можна робити тільки певні припущення", - сказав речник.

Масовані атаки іранськими БПЛА - актуальне

За даними Генштабу ЗСУ, у новорічну ніч у небі над Україною було знищено 44 ворожих дронів.

Вночі сьогодні, 2 січня, було знищено 39 дронів-камікадзе Shahed, два безпілотники "Орлан-10" та керовану ракету.

Першу партію БПЛА Іран продав Росії влітку.

24 грудня 2022 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що, відповідно до контракту, укладеного влітку, Росія придбала в Ірану 1,7 тис. дронів-камікадзе Shahed. Вони постачаються партіями.

Буданов зазначив, що станом на кінець грудня Росія випустила по Україні близько 540 безпілотників.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від Ірану ще одну партію Shahed у кількості 250 одиниць.

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