3нищено 39 "шахедів", два "Орлан-10" та Х-59.

У результаті масованої атаки Росії іранськими БПЛА силами протиповітряної оборони було знищено 39 Shahed-131/136", йдеться у повідомленні Повітряних сил.

До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні західними партнерами.

Крім того, захисники неба знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Відео дня

Мер Києва Віталій Кличко з посиланням на інформацію сил ППО пише, що 40 російсько-іранських дронів йшли на Київ.

"15 (ворожих БПЛА - ред.) знищили над сусідніми областями, 3 - на Київщині і 22 дрони - над столицею", - зазначив міський голова Києва.

У Миколаївській ОВА, своєю чергою, зауважують, що над областю силами ППО вдалося "приземлити" шість ворожих дронів "Shahed-136", ще один – воїнами Національної гвардії України.

У Запорізькій області, за словами голови ОВА Валентина Резніченка, вдалося знешкодити усі чотири повітряні цілі противника: "Відмінусували ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе, які йшли руйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету - на підході до Дніпра".

Масований удар по Україні у ніч на 2 січня

У Києві та області, а також на півдні країни у ніч на 2 січня прогриміли вибухи – Росія випустила нову партію іранських дронів, а також атакувала області ракетами.

За попередньою інформацією КМДА, над Києвом було знищено 22 повітряні цілі. Уламки БПЛА пошкодили проїжджу частину у Деснянському районі, а 19-річний хлопець отримав травму стопи.

Вранці, 2 січня, мер Києва Віталій Кличко заявив про пошкодження енергооб’єктів столиці, через що знову запроваджено аварійні відключення світла.

Вас також можуть зацікавити новини: