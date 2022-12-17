На сьогодні розвідка не бачить в Росії Іранських балістичних ракет.

Росія отримала нову партію ударних безпілотників "Шахед" з Ірану.

"Це нова партія. Ми не коментуємо зараз кількість", - повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону, зазначивши, що під час вчорашньої атаки Росії "Шахеди" не використовувалися.

"Це нова партія, але, вочевидь, вона менша, ніж попередні", - додав Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи отримала Росія від Ірану балістичні ракети, Юсов сказав, що відомо про попередні домовленості й про "величезні зусилля рашистів, які вони докладають, щоб отримати такі ракети".

"Станом на сьогодні іранських балістичних ракет в Росії для використання в Україні ми не бачили. Але така ймовірність існує", - наголосив представник розвідки.

Іранські "Шахеди" у війні проти України

Росія активно використовувала іранські дрони-мопеди, атакуючи мирні українські міста, починаючи з літа цього року. Згодом окупанти взяли кількатижневу перерву у використанні дронів. В ОК "Південь" пов’язали цю паузу з їхньою вразливістю до низьких температур повітря.

Речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що низька температура створює обмерзання усього флюзеляжу дронів, однак це не є великою проблемою – БПЛА можуть застосувати як влітку, так і взимку. Вже 10 грудня дрони знову атакували Україну.

14 грудня сталася чергова масштабна атака дронами-камікадзе. Невідомо, чи були це БПЛА вже з нової партії Ірану. Крім того, західні розвідки повідомляють, що Тегеран може передати Москві найближчими місяцями свої балістичні ракети.

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