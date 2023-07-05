САУ T155 Firtina створена на основі південнокорейської K-9 Thunder.

Збройні сили України отримають турецьку самохідну артилерійську установку (САУ) T155 Firtina. Такого висновку можна дійти, виходячи з заяви заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

"Дійсно, Україна останнім часом отримала чимало зразків артилерійського озброєння іноземного виробництва. Станом на сьогодні це більше 10 різних типів артилерійських систем (М777, FH-70, TRF-1, САУ PzH 2000, AHS Krab, Caesar, Zuzana, AS90, M109, М119, L119) та більше 5 типів реактивних систем залпового вогню (М142 Himars, М270 MLRS, MАRS-ІІ, LRU, APS-40, RM-70). При цьому очікується надходження нових систем, які на даний час підрозділами ЗС України ще не використовувалися – таких як Archer, Firtina", – повіомив він в інтервʼю "Укрінформу".

Терміни надходження, а також кількість САУ, які отримає Україна, наразі невідомі. За даними Military Balance, у 2022 році армія Туреччини мала близько 310 одиниць T155 Firtina.

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САУ Firtina – виробництво

САУ T155 Firtina – 155-мм установка, створена на основі південнокорейської K-9 Thunder. Проте Firtina не є її ліцензійною копією, оскільки в турецькому виконанні отримала вітчизняну башту, а також частину шасі, електронні системи, пише видання Defense Express.

Зазначається, що Туреччина придбала в Південної Кореї ліцензію на виробництво установки ще у 2001 році. Три роки потому на озброєнні турецької армії зʼявилася перша партія, до якої увійшли вісім T155 Firtina.

Характеристики T155 Firtina

Установка оснащена 155-мм гарматою з довжиною ствола у 52 калібри. Дальність стрільби боєприпасом MOD 274 НЕ може сягати 40 км. Ця САУ здатна здійснювати 6 пострілів за хвилину. Водночас є й інша опція – відстрілювання 3 боєприпасів за 15 секунд. Боєкомплект установки Firtina – 48 пострілів.

Зброя для України: важливі новини від партнерів

Наближчими тижнями Україна отримає від Німеччини та Данії десятки танків Leopard 1A5. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Крім того, ще чотири танки Leopard 2 передасть Україні Іспанія. Також відправлять бронетранспортери та польовий госпіталь.

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