Точна кількість снарядів не названа, але в компанії запевнили, що зможуть задовольнити потреби.

Україна отримає велику кількість боєприпасів для танків Leopard від компанії Rheinmetal. Військово-промисловий виробник готовий збільшити свої виробничі потужності.

"Rheinmetall готовий і, як запобіжний захід, значно збільшив свої потужності з виробництва боєприпасів - особливо в секторі великих калібрів", - повідомляє Tagesschau.

У компанії запевнили, що здатні задовольнити потреби країн, що входять в "танкову коаліцію".

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"Ми інвестували в це значні кошти і продовжимо це робити, будуючи нові виробничі потужності і наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО і німецький уряд, в тому числі боєприпасами, яких вони потребують" – підсумували в Rheinmetal.

Танки для України - що відомо

24 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц після довгих умовлянь затвердив поставку Україні танків Leopard і дозволив їх реекспорт. Очікується, що відправка першої партії танків призойдет не менше ніж за три місяці. Поки що відомо про передачу на потреби ЗСУ близько 100 Leopard.

Голова Постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що по всій Європі є більше 1000 таких бойових машин і кожна країна може без шкоди для себе віддати 10-15% запасів.

25 січня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що після передачі Україні перших Leopard союзники можуть зайнятися іншими модифікаціями цих танків, щоб і далі допомагати Збройним силам України.

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