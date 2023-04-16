За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок (САУ) M109L.

Як пише La Repubblica, 15 квітня потяг із зброєю вирушив до України з міста Удіне.

"Серед вже присутніх на фронті та взятих назад в Удіне налічується не менше тридцяти гусеничних гаубиць", - зазначили джерела видання.

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За деякими джерелами, як наголошується в матеріалі, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

Військова підтримка Італії для України

Раніше Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. А прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні пообіцяла, що Рим розгляне питання надання Україні систем протиповітряної оборони.

Італія раніше вже передавала для ЗСУ артилерійське озброєння, зокрема ті самі САУ М109L.

Київ наразі очікує від Риму та Парижу поставок ЗРК SAMP/T.

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