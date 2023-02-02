При цьому очільник італійського МЗС не став робити прогноз щодо подальшого перебігу війни.

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) SAMP/T, який Україні спільно передадуть Італія та Франція, може бути розгорнутий протягом двох місяців.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю телеканалу Rai.

"(SAMP/T - ред.) буде розгорнутий на території України протягом наступних семи-восьми тижнів", – уточнив італійський міністр.

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Говорячи про подальший перебіг війни в України, Таяні зазначив, що "прогноз робити важко", але, на його думку, РФ "неодмінно шукатиме вихід" із ситуації, що склалось, і тому міжнародне співтовариство повинне "присвятити себе захисту української незалежності і працювати заради досягнення миру".

Також італійський міністр відмовився робити прогноз щодо звільнення анексованого Криму та інших окупованих українських територій.

Що таке SAMP/T

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T - спільна франко-італійська розробка, в основі якої лежить ракета-перехоплювач ASTER 30 і радарний комплекс Arabel. Цей ЗРК може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно. Головною перевагою цього ЗРК є його здатність збивати балістичні ракети.

ЗРК SAMP/T для України

Уряд Італії схвалив рішення надати Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. За словами голови МЗС Антоніо Таяні, Італія працювала з французами над питанням відправцки цього ЗРК Україні.

28 січня стало відомо, що Франція й Італія вже досягли домовленості про передачу Україні ЗРК SAMP/T, а також підписали контракт на закупівлю до 700 ракет Aster для цього ЗРК. Закупівля обійдеться країнам у 2 млрд євро.

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