Міністр оборони Олексій Резніков прагне значно збільшення постачання боєприпасів, щоб пом'якшити гострий дефіцит.

Україна звернулася до ЄС із проханням надсилати Києву 250 тисяч артилерійських снарядів щомісяця, щоб зменшити критичну нестачу, яка обмежує просування українських військ на полі бою.

Про це повідомляє Financial Times, у розпорядженні якого є лист міністра оборони України Олексія Резнікова колегам із 27 країн-членів ЄС. У листі він зазначає, що Сили оборони України вистрілюють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б, через брак поставок.

Резніков пише, що артилерія відіграє "вирішальну роль в усуненні військової могутності противника". За його словами, Україна застосовувала в середньому 110 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць, що становить лише чверть від кількості, яку використовує Росія.

Відео дня

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використати повний боєкомплект, а це 594 тис. снарядів на місяць", - сказав він, маючи на увазі потужність артилерійських систем, які є в розпорядженні України.

Резніков додав, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба ЗСУ становить не менше 60% повного боєкомплекту, або 356,4 тисячі снарядів на місяць.

Міністр оборони також зазначив, що підтримує нещодавню ініціативу ЄС щодо збільшення виробництва боєприпасів у Європі для підтримки України.

Боєприпаси для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір збільшити виробництво боєприпасів для України. Мова йде про 155-мм артилерійські снаряди. ЄС планує покрити витрати коштами Європейського фонду миру (EPF). На думку європейських чиновників і дипломатів, спільні дії Євросоюзу будуть ефективнішими, ніж покупка снарядів окремими країнами.

Як писало видання The Washington Post, для прискорення поставок гаубичних артилерійських снарядів до України може знадобитися виділення додаткового мільярда євро. На додаток до того, що в грудні країни ЄС уже погодилися поповнити Європейський фонд миру ще на 2 мільярди євро з можливістю додаткових 3,5 мільярдів.

Окрім ЄС, про намір збільшити виробництво 155-мм снарядів для України заявили й у Вашингтоні. Пентагон хоче збільшить виробництво снарядів на 500%.

Вас також можуть зацікавити новини: