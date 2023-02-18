Ідеться насамперед про велику кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм.

ЄС у терміновому порядку вивчає можливості для своїх країн-членів об'єднатися задля закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні. Цей крок почав розглядатися після попереджень Києва про те, що його військам терміново потрібні додаткові поставки, заявили дипломати та офіційні особи.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ідею спільних закупівель 155-мм артилерійських снарядів на зустрічі в Брюсселі у понеділок, пише Reuters.

На думку європейських чиновників і дипломатів, спільні дії Євросоюзу будуть ефективнішими, ніж покупка снарядів окремими країнами. Крім того, масштабніші замовлення дозволять військовій промисловості інвестувати в додаткові потужності з виробництва боєприпасів.

Відео дня

"Настав час, дійсно, прискорити виробництво і збільшити виготовлення стандартизованих продуктів, яких Україна відчайдушно потребує", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Пізніше фон дер Ляєн висловила переконання, що невідкладність ситуації переконає членів ЄС відмовитися від своєї давньої переваги купувати зброю на національному рівні. За її словами, спільна купівля снарядів для України може здійснюватися на тих же принципах, що придбання вакцин проти ковіду під час пандемії.

"У цій жорстокій війні, яку Росія розв'язала проти України, ми бачимо, що можемо звернути гори під тиском", - сказала вона агентству Reuters.

Reuters пише, що зараз Збройні Сили України використовують від 2 тис. до 7 тис. снарядів щодня - при тому, що Росія щодня вистрілює від 20 тис. до 60 тис. снарядів. Джерела агентства не наводять відомостей про те, які суми ЄС готовий витратити на закупівлю боєприпасів. Однак у документах, запропонованих Естонією, йдеться про замовлення 1 млн снарядів калібру 155 мм вже цього року на суму близько 4 млрд євро.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні виснажує запаси боєприпасів країн-союзників - темпи виробництва перевищують темпи витрат. У зв'язку з цим він заявив про необхідність нарощувати виробництво і виробничі потужності.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив упевненість, що союзники по НАТО подвоять зусилля по збільшенню виробництва зброї та боєприпасів для підтримки нашої країни.

Також Кулеба натякнув на сюрпризи в питаннях поставок військової допомоги Києву після своєї зустрічі з міністрами країн "Великої сімки" (G7). Зокрема, він заявив про прискорення поставок зброї та введення нових санкцій проти Росії.

Як відомо, під час боїв проти російських окупантів ЗСУ щодня використовують понад 5 тисяч артвистрілів. Це приблизно дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни в мирний час. У таких умовах партнерам України, що постачають нашій країні зброю і боєприпаси, усе складніше поповнювати свої запаси.

Про проблему з нестачею снарядів у зв'язку з війною в Україні заговорили давно. Торік видання Bloomberg повідомляло, що країни НАТО закликають оборонні компанії збільшити виробництво зброї та боєприпасів, щоб допомогти їм відновити запаси.

Вас також можуть зацікавити новини: