За словами представника розвідки, Україна віддає перевагу сучасності, технологічності та високій точності.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону завив, що Україна наразі тестує різну далекобійну і високоточну зброю. При чому йдеться не тільки про ту, про яку раніше говорили президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Юсова, існує значна відмінність між підходами України та РФ до застосування зброї. Так, наша армія віддає перевагу сучасності, технологічності та високій точності.

"У нас немає такої розкоші, як завалювати територію Росії різним мотлохом. Тобто ця зброя надзвичайно якісна. Я думаю, ворогу має бути приємно, що такі сучасні розробки летять на його територію. Зрештою вони ж на щось розраховували, коли нападали на Україну. Тому, так, високоточна, високоефективна [зброя]", — додав представник ГУР.

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Він зазначив, що Україна також тестує й інші види зброї, які є високоточними та ефективними.

"Результати використання згаданої зброї та інших, які нині використовуються, обнадійливі та позитивні. Можна сказати, що дослідження тривають", — розповів Юсов.

Представник ГУР також відповів на запитання про те, на які відстані здатна дотягнутися нова українська далекобійна зброя.

"Давайте не спрощуватимемо завдання для Головного управління розвідки Генерального штабу Збройних Сил Росії, нехай вони самі розбираються з цими деталями. У будь-якому разі, це містить комбінування різних методів, сил і засобів. Припускати, що якщо заявлено про дальність у 700 кілометрів, то вони будуть ховатися на 800 або 1000 кілометрів, для них точно немає підстав", - підсумував він.

Українська зброя - останні новини

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна успішно застосувала далекобійне озброєння власного виробництва. Відтак, українським військовим вдалося уразити ціль на відстані 700 кілометрів.

Секретар РНБО показав фрагмент випробувань ракетної зброї українського виробництва.

Також Україна створила турелі з дистанційним керуванням "Шабля" та наземні платформи "Рись". Вони допомагають військовим перевозити озброєння та обладнання в гарячі точки. У поєднанні з турелями вони перетворюються на "смертельну" зброю проти ворога.

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