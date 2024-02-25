Президент подякував Великій Британії за цю зброю.

Велика Британія надавала Україні ракети Storm Shadow у великій кількості, і вони були успішно застосовані на полі бою. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції.

"Ніяких секретів немає, що Об’єднане Королівство нам надавало Storm Shadow, і ми їх застосовували, і застосовували у великій кількості. Ми дуже вдячні Ріші (Сунаку, прем’єр-міністру Великої Британії – ред.), команді його, суспільству Британії", - сказав Зеленський.

Застосування далекобійних ракет в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що на початку російського вторгнення в Україну Захід не наважувався давати Україні зброю, але поступово ситуація в цьому плані прогресує. Зокрема, Україна отримує від Заходу передові системи ППО (NASAMS і Patriot) і крилаті ракети (Storm Shadow і Scalp).

Відео дня

У Повітряних силах раніше повідомляли, що російська протиповітряна оборона в Криму не може впоратися із ракетами західного виробництва, які отримала та використовує Україна, зокрема ракети SCALP/Storm Shadow.

При цьому росіяни неодноразово вигадували, що нібито їм вдавалося збивати ракети Storm Shadow одночасно у великій кількості.

Наразі Україна прагне отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини, проте це питання постійно відкладається.

Вас також можуть зацікавити новини: