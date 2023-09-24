У Повітряних силах Україна зазначають, що ППО РФ не може впоратися з натиском цих західних ракет.

Російська протиповітряна оборона в Криму не може впоратися із ракетами західного виробництва, які отримала та використовує Україна.

Про це сказав речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини", уточнюючи, що йдеться про крилаті ракети SCALP/Storm Shadow, які "чудово працюють по окупантах".

"Те озброєння, яке дуже очікувалось, вже у нас є - це крилаті ракети. Це ракети, якими противник постійно нас атакує з перших днів війни - оті Х-101 чи Калібр - така ж зброя. Вірніше не просто така ж, а краща. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов ПВО". Якась кількість певно збивається, але ми бачимо за результатами, що ракети долітають. Крим, який нашпигований засобами ППО потужно, не може впоратися із крилатими ракетами західного виробництва", - сказав Ігнат.

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За його словами, результат від застосування SCALP/ Storm Shadow "постійно є".

"Бачимо, результати постійно є. І не лише по окупованому Криму, а й по інших територіях, де ворог зосереджує свою логістику, свої боєприпаси", - зазначив Ігнат.

На запитання, чи не були застосовані Україною ATACMS при ураженні штабу РФ в Севастополі, він відповів: "Якби ATACMS, то було б очевидно. Тому що крилата і балістична ракети суттєво відрізняються по траекторії польоту, завданням удару і т.д.".

Водночас Ігнат дав прогноз, що врешті США передадуть ATACMS Україні:

"Я думаю, що ATACMS будуть. Все більше новин з’являється про те, що це відбудеться. І не лише ATACMS, а й інше озброєння. Ракети Taurus Німецького виробника - теж дуже й дуже нам потрібні. І питання у кількості".

Ігнат підкреслив, що Україна очікує більше таких ракет. "Німецькі, французькі, британські і ATACMS американські - допоможуть нам суттєво змінити ситуацію на фронті. А з появою літаків західних - це зовсім буде інша вже історія", - сказав речник Повітряних сил.

Ситуація в Криму

Останнім часом у Криму відбуваються вибухи на об’єктах окупантів, що забезпечують їх військовий потенціал. Зокрема, 22 вересня Збройні Сили України завдали чергового удару по військовій інфраструктурі росіян в окупованому Криму - було уражено штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

23 вересня Сили спецоперацій України інформували, що у штабі ЧФ РФ у Севастополі 22 вересня під час ураження проводилась нарада керівного складу. Результатом спецоперації "Крабовая ловушка" є десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що тимчасово окупований Крим - це друга територія за кількістю насичення системами протиповітряної оборони. Тільки Московська область має більшу кількість ППО, ніж Крим.

Наразі наша держава намагається отримати в рамках військової допомоги від США ракети ATACMS, а також розраховує на передачу від Німеччини ракет Taurus.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому (21 вересня) лідер США Джо Байден заявив, що передасть певну кількість ракет ATACMS Україні. Про це інформували ЗМІ, але підтвердження офіційного поки що немає. ЗМІ також пишуть, що передача Україні американських балістичних ракет великої дальності ATACMS може схилити Німеччину до надання крилатих ракет Taurus.

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