Все буде залежати від кількості ресурсів та інвестицій.

В Україні все більше з'являється виробництв БпЛА. В нашій країні створили одні з найкращих у світі умов для цього і прийняли велику кількість законів, нормативно-правових актів, які просто "вбили" бюрократію в цьому напрямку.

"Тож сьогодні знову можна без перевіряючих органів ввозити компоненти, адже БпЛА не має податків на комплектуючі. Також можна компанії інкорпорувати в Дія.City та платити у 5 разів менше податків і навіть бронювати співробітників. Тобто зроблено багато, адже всіма Силами оборони збільшене фінансування напрямку БпЛА й постійно запускаються нові виробництва. Однак не можу сказати публічно, скільки тисяч FPV-дронів у місяць зараз виробляється, і як збільшується виробництво", - розповів в інтерв'ю "24 каналу" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Однак він уточнив, що бюджет на FPV збільшується і робота з виробниками відбувається. Федоров також порівняв потенціал виробництва дронів в Україні та РФ.

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"Якщо говорити про виробників, я не бачу ліміту в нашому потенціалі. У нас з'являється велика кількість талановитих компаній, які починають локалізацію комплектуючих, які можуть масштабуватися і які вміють масштабуватися. І, звичайно, все буде залежати від кількості ресурсів. Росія має економічний потенціал, оскільки вона зараз інвестує більше, ніж наша країна. Але ми акумулюємо всі можливі ресурси. Ви бачите, що всі працюють над тим, щоб залучати партнерську допомогу. І всередині країни усе робиться для того, щоб акумулювати ресурси на війну. Тому все буде залежати від інтенсивності інвестицій в цей напрямок", - пояснив міністр.

Крім того, в Україні розвивають роботизовані технології. За даними Федорова, наразі подано понад 100 розробок за напрямком роботизованих систем на Brave1. 75 вже прийшли верифікацію і частина з них отримує фінансування.

"Деякі також отримали доступ до сильної експлуатації і отримують державні контракти. Тому робота постійно триває і ми бачимо, що на ринку з'являється все більше проектів, які займаються роботизованими платформами щодо замінування, розмінування та щодо дистанційного керування кулеметами... Вони вже є на фронті. Поки у недостатній кількості, адже вона залежить і від кількості ресурсів, які інвестуються, і від швидкості вводу цих платформ до експлуатації", - розповів очільник Мінцифри.

Виробництво дронів в Україні

Раніше Федоров повідомляв, що Україна випускає на місяць десятки тисяч дронів "деяких категорій".

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляв, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога іранського дрону "Шахед".

Також Україна має й унікальні розробки: дрон-розвідник "Фурія", апарат "Джміль-90". При цьому українські морські дрони з експериментальним озброєнням вдало атакували російський флот.

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