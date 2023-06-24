За день боїв з "Вагнером" ЗС РФ зазнали великих втрат у техніці.

Ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин неспроста зупинив колони техніки на Москву. Як пишуть наближені до російських спецслужб Telegram-канали, Кремль пішов на деякі поступки ПВК.

За даними Telegram ВЧК-ОГПУ, російська влада пообіцяла Пригожину і його найманцям певні "гарантії безпеки".

Крім того, Москва також пообіцяла "вирішити питання" міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, якими був вкрай незадоволений Пригожин через постійні воєнні поразки окупантів на війні проти України.

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ВЧК-ОГПУ уточнює, що йдеться про зміщення Шойгу і Герасимова з посад.

Переворот у Росії, що не відбувся - головне на вечір 24 червня

У ніч на 24 червня війська ПВК "Вагнер" рушили в бік російського тилу, а сам Пригожин оголосив, що має намір "зупинити" військове керівництво РФ.

Не обійшлося і без бойових зіткнень. У Воронезькій області авіація ВКС РФ атакувала колони "вагнерівців", а в самому місті росіяни почали бомбити військові об'єкти.

В ході боїв кадрові війська РФ, за підрахунками незалежних OSINT-дослідників, зазнали великих втрат.

Путін назвав дії Пригожина "зрадою" і "ножем у спину", підключивши до переговорів Лукашенка. Тим часом Москву почали готувати до сутичок.

Вже ввечері, 24 червня, Пригожин оголосив, що згортає свої колони у бік польових таборів "згідно з планом".

Конфлікт між російським військовим керівництвом і Пригожиним посилився, коли глава МО Сергій Шойгу наказав усім добровольчим окупаційним формуванням укласти з Міноборони Росії "контракти", що Пригожин розцінив як наступ на його "приватну армію", не підконтрольну ні МО Росії, ні Генштабу.

В останньому інтерв'ю Пригожин заявив, що війна в Україні була потрібна для того, щоб Шойгу отримав звання маршала і другу зірку героя. А 23 червня Пригожин звинуватив Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова у "геноциді російського народу".

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