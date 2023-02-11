Винищувачам F-16 потрібен цілий комплекс обслуговування, додав Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів можливість поставки Україні сучасних винищувачів F-16, пише BBC з посиланням на кореспондентку Лору Кюнсберг, якій він дав інтерв'ю.

В інтерв'ю Кюнсберг Дуда сказав, що такі поставки стануть "дуже серйозним рішенням", яке буде нелегко ухвалити.

Як переповідає Кюнсберг, Дуда зазначив, що передача Україні винищувачів створить "серйозну проблему" для самої Польщі, оскільки у польських ВПС буде менше 50 літаків: "Нам цього буде недостатньо, і нам буде потрібно більше".

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Крім того, винищувачам F-16 потрібен цілий комплекс обслуговування, додав Дуда. Польща є членом НАТО і тому будь-яке рішення про постачання винищувачів, як пояснив президент, має бути спільним, а не рішенням якоїсь однієї країни.

На початку січня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на питання про можливість поставити Україні американські винищувачіі відповів наступне: "Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися в узгодженні з країнами НАТО. Тут ми будемо діяти в повній координації".

Передача Україні сучасних винищувачів - що відомо

5 лютого міністр оборони Олексій Резніков висловив переконання, що Україна отримає літаки від партнерів. Він додав, що питання лише в тому – які. Резніков зауважив, що партнери чують Україну, що їй потрібна авіаційна платформа для захисту свого неба. Він зазначив, що це може бути F-16 або Gripеn тощо, але для України це зараз не є так принципово.

8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка. Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів для польотів на бойових літаках західного зразка.

Водночас міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що деякі лідери Європейського Союзу заявили про готовність надати Україні бойові літаки. Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, що відбулась в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

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