Прем'єр Бельгії озвучив причину, чому його країна не може дати воюючій Україні жодного літака.

Бельгія не може передати Україні свої винищувачі, оскільки літаки потрібні їй самій. Про це заявив прем'єр-міністр країни Олександр де Кроо, пише Politico.

Відповідаючи на питання, чи готова Бельгія направити свої винищувачі в Україну, де Кроо заявив, що його країні і самій "дійсно потрібні винищувачі".

За його словами, бельгійські літаки задіяні в охороні повітряного простору НАТО над територією Бельгії, Нідерландів і країн Балтії.

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"Нам дуже потрібні наші літаки, і ми не можемо їх віддати", – заявив бельгійський прем'єр.

Дискусія про постачання Україні західних винищувачів

Україна домагається від Заходу поставки бойових літаків з перших днів російського вторгнення, але досі все обмежувалося поставками запчастин до радянських машин, а також обмеженими поставками старих радянських винищувачів.

Дискусія про постачання західних літаків зрушила з мертвої точки після прориву в танковому питанні місяць тому. Ряд країн заявили, що не виключають такі поставки.

В ході поїздки Зеленського до Британії прем'єр-міністр країни Ріші Сунак оголосив про початок програми навчання українських пілотів керуванню західними літаками. Поставку самих літаків він поки не підтвердив, але допустив її в майбутньому.

На прес-конференції в Брюсселі 9 лютого Зеленський заявив, що є "позитивні рішення" з питання винищувачів F-16, але не уточнив деталі.

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