На поточному етапі війни основні втрати Сил оборони під час наступальних дій припадають на ворожі міни. Про це повідомив український військовослужбовець та блогер Роберт Бровді, більш відомий як "Мадяр" – засновник підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра".
"В момент, коли ми тотально обороняли нашу країну, домінуюча кількість втрат особового складу була пов’язана з артилерійською діяльністю ворога. Сьогодні, коли ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій і заходять на ворожі території (окуповані території – УНІАН), третину втрат забирає на себе ситуація з ворожим мінуванням", – розповів він.
За словами Мадяра, українській армії конче потрібні технології розпізнавання вибухівки за допомогою наземних або літальних безпілотників.
Він також розповів, що сьогодні росіяни мають чисельну перевагу над Силами оборони у тактичних дронах, іноді у десять разів.
"Звичайний китайський дрон, вартістю 350-400 доларів, котрий централізовано постачається ворожій армії… І на сьогоднішній день концентрація тих засобів у ворога відносно нас складає може 5 до 1, може 10 до 1", – розповів він.
Проблема суцільного мінування на фронті
Як писав УНІАН, однією з причин невдачі літнього контрнаступу ЗСУ стала проблема щільного мінування усієї лінії фронту російськими загарбниками. Про це зокрема говорив президент Володимир Зеленський, попередній міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Загалом масштаби забруднення територій України мінами та снарядами є найбільшими з часів Другої світової війни. Як підрахували фахівці для видання TIME, на розмінування українських територій із використанням звичайних методів і ресурсів знадобиться 757 років.