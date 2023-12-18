На початку повномасштабного вторгнення росіяни вбивали українців переважно з артилерії, але зараз це не так.

На поточному етапі війни основні втрати Сил оборони під час наступальних дій припадають на ворожі міни. Про це повідомив український військовослужбовець та блогер Роберт Бровді, більш відомий як "Мадяр" – засновник підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра".

"В момент, коли ми тотально обороняли нашу країну, домінуюча кількість втрат особового складу була пов’язана з артилерійською діяльністю ворога. Сьогодні, коли ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій і заходять на ворожі території (окуповані території – УНІАН), третину втрат забирає на себе ситуація з ворожим мінуванням", – розповів він.

За словами Мадяра, українській армії конче потрібні технології розпізнавання вибухівки за допомогою наземних або літальних безпілотників.

Він також розповів, що сьогодні росіяни мають чисельну перевагу над Силами оборони у тактичних дронах, іноді у десять разів.

"Звичайний китайський дрон, вартістю 350-400 доларів, котрий централізовано постачається ворожій армії… І на сьогоднішній день концентрація тих засобів у ворога відносно нас складає може 5 до 1, може 10 до 1", – розповів він.

Проблема суцільного мінування на фронті

Як писав УНІАН, однією з причин невдачі літнього контрнаступу ЗСУ стала проблема щільного мінування усієї лінії фронту російськими загарбниками. Про це зокрема говорив президент Володимир Зеленський, попередній міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Загалом масштаби забруднення територій України мінами та снарядами є найбільшими з часів Другої світової війни. Як підрахували фахівці для видання TIME, на розмінування українських територій із використанням звичайних методів і ресурсів знадобиться 757 років.

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