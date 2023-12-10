Тил має сконцентруватись на фінансуванні фронту, а не будівництві "фонтанчиків та мостиків".

Наступальні перспективи ЗСУ залежать першочергово від того, наскільки вони будуть посилені особовим складом, заявив ветеран АТО та військово-політичний оглядач Євген Дикий в ефірі телемарафону.

За його словами, брак особового складу – одна з основних проблем на сьогодні для початку проведення наступних потужних наступів та звільнення територій. Дикий зазначив, що Сили оборони ведуть наступальні дії і продовжують розширювати свої плацдарми, але такі великі просування як наприклад минулорічні – Харків та Херсон, то раніше весни це навряд чи реально з низки причин.

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"Взимку завжди наступати важче, а є й інші причини – це те, що нам необхдіно поновити сили. Потрібно значно збільшити наші сили. І це питання не до нашої армії, це питання до нашого тилу – скільки людей за цю зиму вступить до нашої армії. Я б взагалі це поставив на перше місце. І чи почнемо ми навесні знову наступати... яких успіхів ми в цих наступах досягнемо, вирішується зараз не на фронті, це зараз вирішується у нас з вами в тилу. Якщо ми за зиму проведемо потужну мобілізацію, якщо ми дамо нашій армії достатньо свіжої сили для того, щоб поновити наступ, розвинути його і добитись того, що не встигли добитись за цей рік, то ми це зробимо", - сказав він.

Експерт підкреслив, що потрібно додати багато свіжих сил і, якщо вони будуть, то дійсно буде шанс на великі наступальні перспективи на весь наступний рік.

Дикий звернув увагу, що під кінець цього року РФ зі своєю "другою армією світу" вважає своїм величезним успіхом, що змогла саме стримати наступ Сил оборони України. І це при тому, що в РФ провели велику мобілізацію.

"Тобто вони пишаються як великим подвигом, що не дали нам викинути їх за порєбрік... Для того, щоб просто стримати наш наступ їм довелось провести найбільшу мобілізацію з часів другої Світової. Ні в Афганістан, ні в Чечню, на жодну іншу війну ні Радянський союз, ні Росія стільки людей не мобілізовувала. Більшу кількість брали лише на Світову війну. Так от, друга мобілізація після світової війни і вони "так і бути" нас затримали… Піднатиснути треба і піднатиснути в першу чергу в тилу. Ми не даємо армії всього того, що необхідно для того, щоб ми могли далі спитати в неї: то де ж наша кава в Ялті? І в першу чергу не додаємо армії бійців", - прокоменутвав Дикий.

На його думку, Україні потрібно приймати дуже жорсткі заходи з мобілізації і ухвалювати рішення вже зараз, до Нового року. Також потрібно сконценруватись на фінансуванні оборони.

"І тоді на весну ми матимемо зовсім іншу ситуацію, ніж зараз. Але крім мобілізації людей, взагалі наш тил розслаблений. Ми будуємо фонтанчики, ми будуємо місточки… Ну, мені здається, що фонтанчики, місточки і інше – це те, що може почекати до кінця війни. Нам потрібний єдиний оборонний фонд, куди перенаправити і ті кошти, які зараз йдуть громадам по децентралізації. Наразі нема нічого більш централізованого, ніж велика війна і це передбачає, зокрема, централізацію ресурсів. І це має бути направлено саме в оборонний фонд, про створення якого президент казав ще рік тому. Нам треба цей єдиний оборонний фонд", - сказав Дикий.

Він також вважає, що необхідно переглянути відсоток військового збору і зробити його диференційованим.

"Вам не здається, що 1,5% - це трошки не відповідно тій загрозі, під якою ми всі перебуваємо? Я думаю, якби було 3%, то теж ніхто голодним не став. А ті, хто багатші могли б і 4% , і 5%. Тобто можна було б зробити прогрессивний так званий відсоток, ставка якого залежить від доходів", - зазначив Дикий.

Війна в Україні: новини

Полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у розмові з "ВВС News Україна" поділився думкою, що українці, які хотіли добровільно поповнити лави Збройних сил української держави, це вже зробили. Він скептично ставиться до дієвості можливого запровадженого добровільного рекрутингу громадян у військо.

Полковник підкреслив, що, згідно з Конституцією України, захист вітчизни - обов'язок, а обов'язок передбачає примус. Якщо держава не хоче примусово забезпечити захист самої себе, то вона врешті програє війну, вважає Кевлюк.

На його думку, добровільний рекрутинг "ніяк не розв'яже проблеми Збройних сил і абсолютно не покращить ситуацію".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував видачу повісток в тренажерних залах, відео яких почали масово з'являтися в ЗМІ.

Він заявив, що мобілізація буде складною і вже зараз держава готує нову програму про те, як держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".

13 листопада Міністерство оборони разом з організацією Lobby X запустили проект з рекрутингу до лав ЗСУ.

У Міноборони зазначили, що рекрутери працюватимуть в інтересах ЗСУ безкоштовно. Проект дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту плануться підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями.

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