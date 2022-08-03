Вона заборонила імпорт золота та заморозила активи Сбербанку.

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. В офіційному повідомленні швейцарської влади йдеться, що нові заходи стосуються заборони на купівлю, імпорт і транспортування золота та золотих виробів із Росії.

Як повідомляє Радіо Свобода, послуги, пов’язані із цими товарами, також заборонені.

Санкції також включають заморожування активів "Сбербанку", якому тепер буде заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги.

Уряд Швейцарії дзеркально відбив і винятки, зроблені раніше ЄС: з-під санкцій виводяться операції державних компаній, пов’язаних із поставками на світовий ринок продовольства та добрив і транспортуванням нафти до третіх країн. Таке рішення ЄС було пов’язане із гарантуванням продовольчої та енергетичної безпеки.

Крім того, санкції введено проти 54 російських громадян та дев’яти компаній. Список осіб та організацій, проти яких Швейцарія запровадила санкції у зв’язку з війною в Україні, повністю збігається зі списком ЄС, йдеться у прес-релізі.

До списку санкцій ЄС раніше потрапили перший заступник прем’єр-міністра Росії Андрій Білоусов, депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов, мер Москви Сергій Собянін, актори Володимир Машков і Сергій Безруков, байк-клуб "Нічні вовки" та його лідер Олександр Залдостанов ("Хірург"), губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, уповноважена з прав дитини при президентові Марія Львова-Бєлова, рух "Юнармія" та інші.

Раніше заборону на імпорт золота з Росії запровадили Канада, Великобританія, Японія та США.

Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі застерегли від сподівань на те, що РФ впаде під тиском західних санкцій.