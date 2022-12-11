Макєєв зазначив, що чекає від уряду Шольца більш оперативних дій і реагування на конкретні пропозиції і прохання України.

Посол України у Німеччині Олексій Макєєв очікує від Берліна наступного пакету військової допомоги зі зброєю та боєприпасами.

Як розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag сам посол, про пакет сторони оголосять трохи пізніше: "Нам у прямих переговорах пообіцяли більше зброї і боєприпасів. Що саме - ми оголосимо разом у свій час".

Макєєв додав, що ЗСУ на фронті терміново потрібні додаткові системи ППО, самохідні гаубиці, зенітні самохідки Gepard і боєприпаси. "Крім того, тривають переговори про постачання БМП Marder і танків Leopard. Однак рішення залишається за федеральним урядом", - сказав дипломат.

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Макєєв зазначив, що чекає від уряду Шольца більш оперативних дій і реагування на конкретні пропозиції і прохання України. "Я бачу, що тут є позитивна динаміка", - заявив посол.

На його думку, Німеччина вже "абсолютно" зрозуміла, що ця війна стосується і її. "Ця війна не за тисячі кілометрів, але Росія вдарила і по Німеччині безпосередньо: від зростання цін на енергоносії до безлічі українських біженців, про яких потрібно піклуватися", - пояснив Макєєв.

Військова допомога від Німеччини

З початку повномасштабного вторгнення РФ Берлін не поспішав передавати Україні обіцяне озброєння для самозахисту. В уряді Олафа Шольца побоювалися ескалації війни.

Це не заважало Шольцу виступати із заявами про рекордні масштаби допомоги.

Повільні рішення ФРН у свій час критикував колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Нещодавно Німеччина передала Україні передову систему ППО Iris-T, що вже захищає українське небо від російських ракет. До відправки готують ще три установки.

Також у вересні ВСУ отримали РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. В анонсах була і передача чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів до них.

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