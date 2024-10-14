Партнери нададуть кошти на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.

Європейський Союз не може виробляти всю необхідну ЗСУ зброю та боєприпаси, а тому переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс.

Як пише The Washington Post, виділення ЄС 440 млн доларів на підтримку оборонної промисловості України "знаменує собою значне зрушення" у підході блоку до війни, а також демонструє недоліки його оборонного сектору у виробництві зброї та боєприпасів. Зокрема, європейці ледь справляються з попитом.

"Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб для українців – зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси й гроші, вони можуть зробити це набагато швидше", - сказав виданню неназваний європейський дипломат.

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Голова брюссельського відділення Німецького фонду Маршала Ян Лессер пояснив, що інвестування в український сектор озброєнь "забезпечує більшу гнучкість" і "дає Україні більше можливостей у короткі терміни". Це також полегшить тиск на оборонне виробництво Заходу. Водночас Лессер визнав, що "ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну".

"Це просто реальність ситуації з безпекою, в якій опинилася Україна. У більш широкому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості", - додав він.

У виданні зазначають, що гроші для інвестицій у ВПК України ЄС візьме з прибутків від заморожених активів РФ. Додаткові кошти вирішила надати Данія. Неназваний європейський чиновник анонсував різке збільшення потоку грошей до українського ВПК.

"Є низка країн, які, наскільки мені відомо, близькі до того, щоб оголосити про майбутнє використання того самого механізму, або інвестуючи самі, або просять Данію інвестувати свої гроші", - сказав він.

Кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї. На думку посадовця, фінансування від партнерів України є "переломним, не з точки зору виділеної суми коштів, а щодо самої ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість".

Однак навіть з такою допомогою українська оборонка далека від того, щоб мати змогу позмагатись з РФ, яка є одним з провідних світових виробників зброї у світі.

Український ВПК

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік.

У вересні прем’єр Денис Шмигаль заявив про суттєве нарощення виробництва зброї. Так, за вісім місяців цей показник зріс у два рази в порівнянні з 2023 роком.

За даними Мінекономіки, якщо локалізувати в Україні виробництво зброї на суму 300 млрд грн і додатково їх пустити в економіку, то це сприятиме додатковому зростанню ВВП на 3,5%.

Як відомо, Україна вже має успішний досвід швидкого виробництва зброї за європейські гроші. Так, український ВПК за 2 місяці зробив та поставив ЗСУ партію САУ "Богдана", які профінансувала Данія.

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