Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, назвав масштаби поставок озброєння для ЗСУ "небувалими".

Греція активно допомагає Україні боротися з російськими окупантами, поставляючи військове спорядження та обладнання. У країні назвали масштаби постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ "небувалими".

Про це повідомляє ProNews.

Так, Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос все, що вже передали або мають намір передати Україні найближчим часом:

122 ТОМА БМП-1 з боєзапасом;

15 тисяч 73-мм реактивних снарядів;

2,1 тисячі 122-мм реактивних снарядів;

20 тисячі автоматів АК-47;

3,2 мільйона патронів калібру 7, 62 мм;

60 ПЗРК FIM - 92 Stinger;

17 тисяч 155-мм снарядів для РСЗВ;

1,1 тисячі протитанкових ракет РПГ-18.

При цьому Панайотопулос вказав, що для перевезення військової допомоги України залучили шість транспортних літаків Греції, десять канадських і п'ять Новозеландських.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

У зв'язку з цим дружні Україні країни почали постачати не тільки гуманітарну допомогу, а й військову. Тільки 1 травня в США розповівши про новий пакет військової допомоги для нашої країни. В нього увійдуть довгоочікувані РСЗВ HIMARS з боєприпасами. Ці артилерійські системи були завчасно розміщені в Європі і вже готуються до відправки в Україну. Однак для навчання українських бійців використанню техніки знадобляться три тижні.

Слідом за США постачання РСЗВ Україні анонсувала Велика Британія. Вона погодивши зі Штатами відправку нашій державі реактивних систем залпового вогню M270.

Україна також підписала контракт зі Словаччиною на закупівлю восьми одиниць САУ Zuzana 2.

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