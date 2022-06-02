США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила.

Британія просить США узгодити відправку Україні РСЗВ M270.

Про це пише Politico з посиланням на поінформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників видання, прем'єр Борис Джонсон вже говорив з Байденом про передачу M270 в середу вранці, наступного дня відбулася дискусія між главою МЗС Британії Елізабет Трасс і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

США повинні офіційно схвалити цей крок через експортні правила, хоча адміністрація Байдена майже напевно дасть зелене світло.

M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 км.

Інший співрозмовник, знайомий з дискусіями між США та Україною, повідомив Politico, що одним з факторів, що вплинули на рішення адміністрації Байдена направити в Україну сучасніші HIMARS було бажання показати приклад і підштовхнути союзників до відправки своїх РСЗВ в Україну. Британія стане першою країною, яка відправить РСЗВ американського виробництва.

HIMARS і MLRS мають схожі можливості та дальність дії, але HIMARS є легшою версією, яка пересувається на колісному шасі. РСЗВ рухається по гусеницях, а це означає, що вона не рухається так швидко, як HIMARS, яка може розвивати швидкість понад 50 миль на годину, що дає українцям можливість стріляти й тікати до того, як їх помітять російські безпілотники.

HIMARS може запустити шість ракет за раз, а MLRS - 12.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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