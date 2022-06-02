Наша країна уклала контракт на покупку техніки.

Україна підписала зі Словаччиною контракт на поставку самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Вісім одиниць цієї техніки відправлять в нашу країну.

Про укладений договір розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на своєму акаунті в Twitter.

"Радий підтвердити, що контракт на поставку гаубиць Zuzana 2 для України був підписаний — 8 штук будуть поставлені в Україну. Спасибі міністру оборони України Олексію Резніков за особисту участь", — написав Надь.

Міністр оборони Словаччини ще на початку квітня підтвердив, що з Україною ведуться переговори щодо продажу САУ Zuzana 2. Йшлося не про безкоштовну передачу техніці, як у випадку з зенітно-ракетним комплексом С-300, а про контракт на закупівлю. Саме його сьогодні підписали Україна і Словаччина.

Нагадаємо, 1 травня в США розповіли про новий пакет військової допомоги для нашої країни. В нього увійдуть довгоочікувані РСЗВ HIMARS з боєприпасами. Ці артилерійські системи були завчасно розміщені в Європі і вже готуються до відправки в Україну. Однак для навчання українських бійців використанню техніки знадобляться три тижні.

Слідом за США поставку РСЗВ Україні анонсувала Великобританія. Вона погодила зі Штатами відправку нашій державі реактивних систем залпового вогню M270.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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