Українські військові будуть навчені тому, як використовувати пускові установки у Британії.

Міноборони Британії вже офіційно заявило про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню M270, здатних вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, цитує CNN.

Цей крок був "тісно скоординований" з рішенням Сполучених Штатів надати Україні свою високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) — варіант реактивних систем залпового вогню, який буде подарований Британією, йдеться в заяві МЗС Британії.

"Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні для героїчних військ життєво важливої зброї, яка їм необхідна для захисту своєї країни", - сказав Уоллес.

Він зазначив, що в міру того, як змінюється тактика Росії, повинна змінюватися і їхня підтримка України: "Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст".

Британський уряд також заявив, що українські військові будуть навчені тому, як використовувати пускові установки, щоб ефективність пускових установок можна було максимально збільшити.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив вчора, 1 червня, про новий пакет озброєнь для України, включаючи високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, точну зброю, яка може вражати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Крім того, у пакет допомоги ввійдуть: високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси; протиартилерійські радари; радари повітряного спостереження; Javelin та командно-пускові модулі до них; протитанкова зброя; артилерійські снаряди калібру 155-мм; вертольоти Мі-17; тактичні машини; запасні частини та обладнання.

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