За словами президента, нова зброя та військова техніка зроблять українських воїнів значно більше підготовленими до будь-яких ескалаційних планів Росії.

Україна вперше отримає від США броньовані машини Bradley, а Німеччина надасть систему Patriot.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що оборонну взаємодію з партнерами вдалося вивести на новий рівень.

"Тепер у наших воїнів буде ще більше зброї, техніки, снарядів, оборонних систем, які зроблять нас значно підготовленішими до будь-яких ескалаційних планів Росії й тих ударів, яких держава-терорист завдає, не розрізняючи, чи свято, чи будні", - додав президент.

Глава держави нагадав, що сьогодні було оголошено про новий "і дуже потужний" пакет американської оборонної підтримки для України.

"Вперше ми отримаємо броньовані машини "Бредлі" - це саме те, що треба. Нові гармати і снаряди, зокрема, високоточні нові ракети, нові дрони. Це вчасно і сильно. Загальний обсяг цього пакету підтримки від США - майже три мільярди доларів", - наголосив Зеленський. Він подякував президенту США Джо Байдену, конгресменам, усім американцям за допомогу.

Президент України також зазначив, що значний крок вперед зробила Німеччина на посилення безпеки не тільки України, але й усієї Європи.

"Зміцнення нашої протиповітряної оборони - це пряма робота на деескалацію тут і зараз", - наголосив він і подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за рішення надати Україні систему ППО Patriot.

При цьому Зеленський зазначив, що чим менше буде у Росії можливості тероризувати мирні міста, тим меншим буде і загальний потенціал її агресії.

Зброя для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 січня, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що ФРН планує в перші три місяці цього року доставити в Україну близько 40 БМП Marder і ЗРК Patriot.

Також сьогодні у США заявили, що в рамках чергового пакету допомоги на 3 млрд дол. передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, бронемашини MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow та БМП M2 Bradley. Держсекретар США Ентоні Блінкен додав, що із загальної суми $682 млн витратять на заохочення європейських партнерів і союзників жертвувати ЗСУ військову техніку.

Про рішення Німеччини поставити Україні комплекси Patriot стало відомо 5 січня за підсумками телефонної розмови президента США Джо Байдена із канцлером Олафом Шольцем. Того ж дня стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, в який, серед іншого, увійшли ракетні системи, безпілотники та захист від дронів.

Раніше, 21 грудня в США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійшов ЗРК Patriot. Голова МЗС Дмитро Кулеба відзначив, що надання Україні системи ППО Patriot - це психологічний перелом, який знімає ще одне табу на постачання зброї для ЗСУ.

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