Міністр зазначив, що переговори про надання цього озброєння були найскладнішими.

Надання Україні системи ППО Patriot - це психологічний перелам, який свідчить, що ще одне табу на постачання зброї ЗСУ зняте.

Про це завив в інтерв'ю РБК-Україна міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що рішення по Patriot не було просто черговим рішенням.

"З перших днів, коли ми почали про Patriot говорити з американцями, ми чули "ні". І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала", - пояснив міністр.

Кулеба висловив думку, що інші теми щодо озброєння будуть не складнішими за Patriot. Міністр визнав, що переговори по цьому типу озброєння були найважчими.

"Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп'ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним", - прокоментував він.

Як зазначив Кулеба, система Patriot - дуже складна і дорога технологія, технологія-символ. "Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot", - сказав він.

Міністр додав, що, що б не говорили європейські союзники США по НАТО, вони все одно орієнтуються на рішення США. "Так було з артилерією, коли американці дали – вони дали, так було з Хаймарсами. Те саме будемо зараз робити з Patriot, американці дали – будемо з іншими говорити", - зазначив міністр.

Передача систем Patriot Україні

21 грудня в США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійдуть і зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Пізніше посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що Україна працює зі Сполученими Штатами Америки над виділенням додаткових ЗРК Patriot. У Конгресі після візиту президента Володимира Зеленського активізувався процес прийняття рішень на користь нашої держави.

При цьому аналітик дослідницького інституту імені Катона Джордан Коен вважає, що українські військовослужбовці зможуть почати використовувати надані США комплекси ППО Patriot не раніше кінця весни 2023 року.

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