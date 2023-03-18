Глава держави наголосив, що коли український народ захистить себе, то це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу.

Президент Володимир Зеленський заявив, шо цей тиждень приніс хороші збройові результати для нашого протистояння російській агресії.

У вечірньому відеозверненні глава держави зокрема розповів, що відбулося чергове засідання "Рамштайну". Зеленський відзначив передачу Україні винищувачів МіГ-29 і самохідних артилерійських установок Archer.

"Є нові оборонні пакети від наших друзів: від Канади, Німеччини, Франції, від Данії, Естонії. Це стосується боєприпасів та амуніції, танків та артилерії. Є дуже потрібне рішення щодо "Арчерів" - дуже дякую Швеції. Рішення щодо МіГів - дуже дякую Словаччині. Продовжують потужно допомагати Польща, Литва, Британія, Європейський Союз, Сполучені Штати та багато інших", - наголосив президент України.

Зеленський підкреслив, що коли український народ захистить себе, коли в Україні буде відновлено силу Статуту ООН, то "це дасть гарантії миру й для багатьох інших частин світу". "Ось для чого працює наша глобальна коаліція, антивоєнна коаліція", - підкреслив він.

Також Зеленський зазначив, що відбулася розмова між Україною та США в розширеному оборонному форматі.

"Наша мета очевидна - це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатною проводити активні дії та захищатися від російського терору, відновлювати реальну безпеку. Ці рішення будуть", - переконує він.

За його словами, Росія руйнує життя людей, і є лише один спосіб захиститися - вигнати російську армію з української землі, що і буде зроблено.

Зброя для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Україна поінформувала представників США про оперативну ситуацію на фронті та нагальні потреби армії. Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів. Наприкінці до розмови приєднався президент Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив про передачу Україні винищувачів МіГ-29. Усього протягом року Варшава планує поставити до України 10 таких літаків, а найближчим часом наша держава отримає чотири борти. Наступного дня стало відомо, що уряд Словаччини схвалив передачу Україні 13 винищувачів МіГ-29.

16 березня також стало відомо, що уряд Швеції готовий передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer і 10 танків Leopard 2. Україна зможе використовувати на полі бою шість із восьми одиниць САУ одночасно, оскільки дві потрібно тримати в резерві.

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