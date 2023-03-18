Усі, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи "Шахеди", можуть бути лише маргіналами для світу.

Нові санкції Ради національної безпеки і оборони стосуються більш ніж 400 осіб і компаній, більшість із яких російські, але є й іранські, сирійські особи, які допомагають терору.

"Є нові санкції РНБО. Більш ніж 400 осіб і компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає терору", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

При цьому додав, що коже санкційний крок ретельно опрацьовується, бо українські санкції – це частина глобального тиску на Росію.

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"Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого зрештою притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей в цілому, проти міжнародного права", - підкреслив президент України.

ВІн зазначив, що це буде стосуватися не лише терору проти українців, не лише спроб анексії нашої землі, починаючи ще з Криму, а й інших агресій Росії проти міжнародного порядку, проти нормального, мирного людського життя, зокрема, й на території Сирії. Зеленський зазначив, що народ Сирії не отримав належного міжнародного захисту. За його словами, це дало відчуття безкарності Кремлю та його спільникам.

"Міста Сирії російські бомби руйнували так само, як і наші українські міста. Саме в цій безкарності – значна частина теперішньої агресивності Кремля", - наголосив президент України.

Нові санкції РНБО - що відомо

Україна запровадила санкції проти президента Сирійської Арабської Республіки Башара Хафез аль-Асада. Це передбачено указом президента України Володимира Зеленського №163/2023 від 18 березня.

Документом уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, санкції проти аль-Асада запроваджені терміном на 10 років.

Також санкції запроваджено проти прем'єр-міністра Сирії Хусейн Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, обмежувальні заходи запроваджені проти командувача Корпусом вартових ісламської революції - командування БПЛА Повітряно-космічних сил Ірану Агаджані Саїд Ара Джані.

Санкції запроваджено і проти інших громадян Ірану, серед яких Заргар Теграні Мохаммад Ебрагім, Мехрабі Абдолла, Абуталебі Юсеф, Хейдарі Рахматолла, Багері Мохаммад Хосейн та Шарафі Масуд Ядуллах.

Усього у списку 300 імен фізичних осіб, більшість з яких - це громадяни Російської Федерації. Окрім цього, санкції запроваджено ще проти 141 юридичної особи, серед яких компанії з Росії, Ірану, ОАЕ.

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