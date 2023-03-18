Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів.

Україна поінформувала представників США про оперативну ситуацію на фронті та нагальні потреби армії.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента України, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели зустріч у режимі відеозв’язку з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

"Представники України детально поінформували союзників про поточну ситуацію на фронті, бойові дії на найскладніших напрямках, а також про нагальні потреби української армії. Сторони обговорили подальше надання нашій країні необхідної допомоги, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У зустрічі також взяли участь: міністр оборони України Олексій Резніков та його перший заступник Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський, командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Як повідомляється, наприкінці до розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Він поділився з присутніми думками щодо звільнення українських земель від російських окупантів.

Війна в Україні - останні новини

Російські війська безуспішно наступали на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Шахтарському напрямках, вони не залишають спроб захопити місто Бахмут.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що запеклі бої зараз тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, але епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що війська РФ вже готуються до оборони перед українським контрнаступом.