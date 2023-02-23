Фінляндія схвалила для України 13-й пакет оборонної допомоги на суму 160 млн євро.

Фінляндія слідом за Швецією ухвалила рішення про передачу Україні трьох танків Leopаrd 2. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.

Зокрема, Фінляндія схвалила для України 13-й пакет оборонної допомоги на суму в 160 мільйонів євро. Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії 23 лютого на основі пропозиції фінського уряду.

У межах міжнародної співпраці стосовно "Леопардів", Фінляндія передасть Україні три танки з розмінування Leopard 2, у тому числі забезпечить підготовку українських військових для експлуатації та обслуговування цих броньованих засобів.

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"У п'ятницю, 24 лютого, виповнюється річниця від початку агресивної війни Росії. Україна продовжує потребувати підтримки в її обороні. Ми відправимо більше оборонної техніки і братимемо участь у співпраці щодо "Леопардів" разом з нашими партнерами", - заявив міністр оборони Мікко Савола.

Зазначається, що загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, які Фінляндія надала Україні, становить 750 мільйонів євро.

Танки Leopard 2 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого після чергового засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у питанні надання Україні танків Leopard співпрацюють вісім країн. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. За його словами, союзники зобов'язалися передати Україні бронетехніки і танків на понад вісім бойових бригад.

Того ж дня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що 11 країн пообіцяли передати Україні танки, 22 країни - бойові машини піхоти і ще 9 країн - системи протиповітряної оборони.

20 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у Збройних силах України планують сформувати як мінімум два танкові батальйони, на озброєнні яких будуть Leopard 2.

Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2. Польща у найближчі два-три тижні доставить в Україну 14 танків Leopard 2. Іспанія відправить в Україну шість танків Leopard 2.

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