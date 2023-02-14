Норвегія робить внесок у навчання і підготовку українських танкових екіпажів у Польщі разом з іншими союзними країнами.

Норвегія пожертвує вісім основних бойових танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення для України.

Як повідомляє уряд Норвегії, також резервуються кошти на боєприпаси та запасні частини.

"Минув майже рік після атаки Росії на Україну. Це був жахливий рік з війною, воєнними злочинами, руйнуваннями і вбивствами такого масштабу, що ми не бачили з часу Другової світової війни. Оскільки підтримка боротьби України за свободу стала більш вирішальною, аніж раніше, ми вирішили пожертвувати Україні вісім танків і до чотирьох танків спеціального призначення. Декілька інших союзників теж вирішили надати танки", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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Як заявив міністр оборони Королівства Норвегія Бйорн Арільд Грам, війна в Україні наближається до критичної фази й українці залежать від вчасної та істотної підтримки.

"Ми також робимо внесок у навчання і підготовку українських танкових екіпажів у Польщі разом з іншими союзними країнами. Пожертва є важливою і досить потрібним внеском", - додав Грам.

Танки Leopard 2 для України: деталі

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

4 лютого Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України.

6 лютого українські екіпажі почали навчання з експлуатації танків.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що перший батальйон Leopard 2 прибуде в Україну в березні-квітні.

Сьогодні, 14 лютого, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що вісім країн співпрацюють з метою надання Україні основних бойових танків Leopard.