Асад після ракетного удару прибув у свою резиденцію в Дамаску - прес-служба
11:35, 14 квітня 2018Світ
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Раніше ЗМІ повідомляли, що Асад разом з родиною втік до Ірану.
Башар Асад / REUTERS
Президент Сирії Башар Асад прибув в порожню президентську резиденцію після ракетного удару США, Франції і Великобританії.
Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента в Twitter.
Прес-служба також опублікувала коротке відео, на якому Асад прогулюється по порожній залі будівлі адміністрації президента. Відео підписано "Ранок стійкості".
صباح الصمود..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 квітня 2018 р.
رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe
Як повідомляв УНІАН, раніше арабські ЗМІ повідомляли, що Асад разом з родиною втік до Ірану на фоні повідомлень про можливі удари по Сирії. Проте в Москві поспішили запевнити, що новина фейкова і сирійський президент нікуди не тікав.
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