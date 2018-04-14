Асад після ракетного удару прибув у свою резиденцію в Дамаску - прес-служба

11:35, 14 квітня 2018
Світ
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Башар Асад / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента в Twitter.

Прес-служба також опублікувала коротке відео, на якому Асад прогулюється по порожній залі будівлі адміністрації президента. Відео підписано "Ранок стійкості".

Як повідомляв УНІАН, раніше арабські ЗМІ повідомляли, що Асад разом з родиною втік до Ірану на фоні повідомлень про можливі удари по Сирії. Проте в Москві поспішили запевнити, що новина фейкова і сирійський президент нікуди не тікав.

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Теги: #Сирія#Башар Асад