"США посилюють гуманітарну катастрофу": Путін відреагував на удар по Сирії

Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН для обговорення дій США та їх союзників у Сирії.

Росія скликає екстрене засідання Радбезу ООН для обговорення дій США та їх союзників у Сирії.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в заяві президента Росії Володимира Путіна, поширеній його прес-службою.

Зокрема, в заяві зазначається, що 14 квітня США за підтримки своїх союзників «завдали ракетного удару по об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури Сирійської Арабської Республіки».

«Без санкції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, на порушення Статуту ООН, норм і принципів міжнародного права здійснено акт агресії проти суверенної держави, яка знаходиться на передньому краї боротьби з тероризмом», - вважає Путін.

За його словами, знову, як і рік тому, коли США атакували в Сирії авіабазу «Шайрат», «як привід використано інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення – цього разу в Думі, передмісті Дамаска».

Читайте такожАсад після ракетного удару прибув у свою резиденцію в Дамаску - прес-служба

«Російські військові експерти, побувавши на місці удаваного інциденту, не виявили слідів застосування хлору або іншої отруйної речовини. Жоден місцевий житель не підтвердив факт хімічної атаки», - стверджує російський лідер.

При цьому Путін повідомив, що організація із заборони хімічної зброї направила до Сирії своїх фахівців для з'ясування всіх обставин.

«Але група західних країн цим цинічно знехтувала, здійснивши військову акцію, не дочекавшись результатів розслідування», - додав він.

Путін переконаний, що «своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії».

Він вважає, що нинішня ескалація ситуації навколо Сирії чинить руйнівну дію на всю систему міжнародних відносин.

«Історія розставить все по своїх місцях, і вона вже поклала на Вашингтон важку відповідальність за криваву розправу з Югославією, Іраком, Лівією», - додав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія і Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. У Білому домі пояснили удар по Сирії застосуванням Росією хімічної зброї.

НАТО і Євросоюз висловили підтримку діям США і союзників у Сирії.