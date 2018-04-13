Британія скликає засідання РБ ООН і закликає залучити Росію до відповідальності по справі Скрипаля

Росію хочуть притягнути до відповідальності за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Британія скликає засідання РБ ООН і ради виконавчого ОЗХО і закликає притягнути Росію до відповідальності за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Про це йдеться в повідомленні посольства Великобританії в РФ в Twitter.

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"Необхідно притягнути Росію до відповідальності за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї. Великобританія скликала засідання (виконавчої ради) ОЗХО і РБ ООН, щоб зробити це", - йдеться в повідомленні посольства.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Скрипаля та його доньки.

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Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили за 4 російських дипломата, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.