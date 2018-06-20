Дорога до Благодатного Вогню

Пройти митний контроль в аеропорту Бен-Гуріон для багатьох прочан цього року виявилося не просто. Ізраїль засмучений великою кількістю нелегальних робітників і повертає тих, хто не в змозі довести свою достатню платоспроможність і (або) благонадійність туриста-поверненця.

Ізраїль - не дешева країна, бюджетне житло в Єрусалимі - від 50 доларів на добу. Економ-політ, залежно від часу придбання квитка і авіаліній - від 200 до 800 доларів.

- Якщо безгрошів'я в очах - можуть не пустити. Якщо в Україні у вас є робота і те, заради чого ви повернетеся - варто підтвердити це. Відповідайте на питання, де ви плануєте жити, які місця відвідати. Жартувати або обманювати не варто. Будьте відкриті, ввічливі, говоріть правду - і все буде добре, - так моя ізраїльська знайома інструктує тих, хто їде на Святу Землю у паломницьку поїздку з України.

Моє проходження прикордонного контролю виявилося швидким і безперешкодним. Деякі ж після прильоту провели близько шести годин в аеропорту, їх допитали, і, переконавшись у виключно паломницькій меті візиту, впустили до країни. У багатьох під час проходження паспортного контролю уточнювали термін перебування. Як відомо, перебувати в Ізраїлі без візи українцям можна 90 днів. Але безвізовий режим не є гарантією в'їзду до Ізраїлю. Рішення у кожному окремому випадку приймає імміграційний контроль, тому важливо підтвердити мету візиту.

Потрапити на сходження Благодатного Вогню і Великдень до Єрусалима хотіли цього року і мої знайомі, які відпочивали у Єгипті. Але невдало пожартувавши з прикордонниками про щорічне паломництво хасидів на могилу цадика Раббі Нахмана в Умані, і не зумівши довести свою власну релігійність, один з них не пройшов паспортний контроль і продовжив свій відпочинок на морі.

Вічне місто

Цього року Великдень католиків збігся із Песахом - святом на згадку про Вихід євреїв із Єгипту. Православна Пасха була на тиждень пізніше, тому із розміщенням у готелях проблем було менше, але бронювати все ж рекомендували за півроку.

Перший вечір у Єрусалимі - обов'язкова прогулянка вуличками старого міста. Коли відчуваєш, як його прадавня душа огортає любов'ю, невидимими нитками з'єднуючись із тобою, дарує втіху і радість. Кам'яне місто захоплює духовною величчю і неймовірним відчуттям присутності Бога у всьому.

- Не треба планувати. Не хвилюйтесь. Не поспішайте. Помоліться. Тут Він дуже близько. Буде - як Бог дасть, - кажуть місцеві жителі. І кожного разу неодмінно у цьому переконуєшся.

Кожен день у Єрусалимі - пригода зі своїм непередбачуваним сюжетом, неймовірним збігом обставин, подіями, які відкривають, допомагають зрозуміти щось важливе. Наприклад, якості особистості, несподівані вміння, знання - ці сюрпризи стосуються кожного, що спершу дивує, як саму людину, так і оточуючих.

Тут можна побачити, як хтось, відчувши благодать у храмі Гробу Господнього, раптом починає ридати, не в силах зупинитися, і, забувши про оточуючих, переживає момент щирого покаяння.

Можна зустріти молоду маму, яка приїхала подякувати Богові за сина і обирає смиренно стояти з візочком у довгій черзі, щоб на мить зайти до Кувуклії і припасти до найголовнішого місця на Землі, де Господь переміг смерть.

- Це молитва прямо у вуха Господа, - каже вона.

Гроб Господній

Кожен сантиметр храму Гробу Господнього, як і Єрусалим, з давніх-давен поділений між конфесіями і комусь належить. Про те, що всі бажають жити у мирі, свідчить драбина над фасадом храму. Вона спирається на карниз Єрусалимської Православної Церкви і приставлена ​​до вікна Вірменської Апостольської Церкви. Це символ прийняття спільних рішень шістьма християнськими конфесіями, які володіють храмом. Тут історично сформований status quo на правові, майнові та територіальні межі.

Мільйони християн з усіх куточків світу приїжджають дякувати Спасителю, просити прощення гріхів і про найважливіше. Камінь Помазання, Голгофа, Гроб Господній - обов'язкові місця сугубої молитви. Прикластися до великих християнських святинь вдень ​​можна лише на мить - за спиною, як правило, вже сотні людей. Але і ці миті здатні змінити багато, а молитва – почута Господом.

Величезний древній храм об'єднав під одним дахом місце знаходження Животворящего Хреста Господнього, тут же знаходиться Голгофа, Камінь Помазання, печера, куди було покладено знятого з Хреста Господа і багато інших євангельських місць, що пов'язані зі смертю і Воскресінням Іісуса Христа.

У Храм Гробу Господнього свого часу приходили з молитвою тисячі відомих і не відомих світу святих.

В гостях у Патріарха Єрусалимського

У паломників з України, які приїхали цього року на великодні свята в Єрусалим, була важлива місія: хресний хід «Дорогою Господа з молитвою за Україну».

Дорогою скорботи - останнім шляхом Спасителя, вони пройшли в ніч на Страсну п'ятницю. З собою привезли унікальну ікону, яка була написана вперше і освячена в печерах Києво-Печерської лаври - «Собор новомучеників української землі». Цю святиню Патріарх Єрусалимський Феофіл III з великою любов'ю і увагою прийняв у дар від віруючих.

«Цей подарунок є великим даром Божим для всіх нас, і особливо - для українського народу. Ми тут благословенні порожнім Гробом. Україна благословенна могилами, які наповнені святими. У вас є мощі святих, у вас є свята Києво-Печерська лавра. І це дійсно справжнє благословення», - сказав Єрусалимський Патріарх.

Велика Субота

Потрапити на сходження Благодатного Вогню до храму Гробу Господнього у Велику суботу можуть лише дев'ять тисяч осіб. За словами прес-секретаря поліції Ізраїлю Міхаеля Зінгермана, у першу чергу - це офіційні делегації православних держав.

- При такій великій кількості людей, на жаль, потрапити на саме сходження пощастить не всім. У сам храм Гробу Господнього вже через деякий час можна спокійно зайти. Ті люди, які очікують на підступах до старого міста, також отримують Благодатний Вогонь, але дещо пізніше, - розповідає прес-секретар поліції Ізраїлю.

За словами Міхаеля Зінгермана, на підходах до храму Гробу Господнього створюється «стерильна зона»: ті, хто не мають офіційних документів для доступу, туди не проникнуть.

- Це важлива подія для Ізраїлю і всього світу. Усі події відбуваються тут спокійно і безпечно - поліцейські це дуже серйозно контролюють. Для запобігання терористичній загрози працюють кінологи і вибухотехніки. Ми постійно вдосконалюємось. Інформація відразу ж передається онлайн, загрози вдається запобігти у лічені секунди. Біля храму знаходяться поліцейські у формі і оперативні співробітники. Також працює спецпідрозділ, який відстежує всю ситуацію, - зазначає Міхаель Зінгерман.

Кожному представнику офіційної делегації, що пройшла акредитацію, поліцейські видають спеціальний пропуск з фото та особистими відомостями. Після цього поліція може пропустити ще якусь кількість людей. Щоб потрапити на сходження Благодатного Вогню в порядку живої черги, віруючі ще вночі приходять до воріт старого міста.

- Мене пропускають щороку. Я приходжу до воріт – кожного разу до різних, молюся, і в якийсь момент поліція починає пропускати невеликі групи людей. Божою милістю, я потрапляю до їх числа, - розповідає дівчина з Києва.

Цього року в храмі Гробу Господнього під час очікування Благодатного вогню знаходилася людина з валізою. Як відомо, у цей день люди беруть із собою до храму пучок свічок і мінімум речей, тому чоловік привернув увагу оточуючих. За його словами, він виселився з готелю у старому місті, неподалік від храму Гробу Господнього, вийшов на вулицю і хвиля людей, яких пропустила поліція, підхопила його і з валізою занесла у храм.

- Я хотів ухилитися, але не встиг, - пояснював оточуючим чоловік.

А, потрапивши до храму в цей день, вийти з нього до сходження Благодатного Вогню неможливо - позаду в одну мить вже тисячі людей...

Благодатний Вогонь

В Цього року Єрусалимський Патріарх молився у Кувуклії недовго. О 14.16 Благодатний вогонь зійшов і відразу ж поширився по всьому храму. Понад сім годин очікування змінилися пасхальною радістю. І хоча Великдень ще не настав, люди, предвіщуючі свято, вітали один одного на різних мовах: «Христос Воскрес!»

Отримавши Вогонь від Гробу Господнього, кожен намагався осінити себе вогненим чудом. За відчуттями дотик до Вогню спершу нагадує липневе сонце опівдні. Перші кілька хвилин Вогонь дійсно не палить, його температура не більше 40-50 градусів. Я вмивалася Вогнем не менше хвилини - брови і вії не постраждали, а іскри, що потрапили на шарф, не зашкодили йому. Священик, що стояв поруч, підняв бороду і сміливо омив її Вогнем, радіючи чуду.

Тисячі людей, що стоять впритул один до одного: їхні хустки, бороди, волосся - жодного випадку займання або запаху гару. Лише димова завіса від величезної кількості запалених свічок. Купаючись у вогняній благодаті, обличчя людей сяяли від щастя.

Від Благодатного Вогню запалюють лампади у всьому Єрусалимі. Спеціальним авіарейсом Благодатний Вогонь доставляють і в Україну, звідки він потрапляє в усі куточки нашої країни.

Вогонь зійшов, за давнім переданням, Господь благословив ще один рік життя світу і кожній людині на Землі.

Довідка УНІАН. За свідченням апостолів і святих отців, Божественне Світло освітило Гроб Господній після Воскресіння Христа. Першим свідком чуда став апостол Петро. Перші згадки про сходження Благодатного Вогню на Гроб Господній у Єрусалимі напередодні Воскресіння Христова датуються IV століттям.

Існує передання про те, що для сходження Вогню необхідна присутність трьох груп учасників. По-перше - Патріарха Єрусалимської Православної Церкви (або одного з архієреїв Єрусалимського патріархату, як було у 1999 і 2000 роках, коли Вогонь приймав Хранитель Гробу митрополит Даниїл, - УНІАН). У 1578 році вірменські священики домовилися з новим градоначальником про передачу права отримання Благодатного Вогню представнику Вірменської Церкви. Православного Патріарха не пустили до храму Гроба Господня. Він стояв перед зачиненими дверима храму. Але молитви вірмен не були почуті. Раптово колона, яка перебуває зліва від закритих дверей храму, тріснула, з неї вийшов Вогонь і запалив свічки в руках у Єрусалимського Патріарха.

Другими обов'язковими учасниками сходження Благодатного Вогню є ігумен і монахи лаври Преподобного Сави Освяченого.

Третя група обов'язкових учасників - православна арабська молодь. Вигуки арабської молоді - прадавні молитви арабською мовою.

За усними переданням, у роки британського панування над Єрусалимом (1918-1947) англійський губернатор спробував заборонити «дикунські» танці. Патріарх Єрусалимський помолився дві години: Вогонь не зійшов, поки не впустили арабську молодь.

Анна Горпинченко